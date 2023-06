Soome vetes nähti suurt vaala

Kalurid märkasid suurt imetajat ühest Ahvenamaa saarest Kökarist lõunas laupäeval. Pühapäeval nägi teine ​​piirkonnas kala püüdnud seltskond seda Eckeröst lõuna pool. "See tuli piisavalt lähedale, et ulatuda ja puudutada," rääkis üks meestest ajalehele.

Akvaariumide keti Sealife endine kuraator Markus Dernjatin ütles, et fotod viitavad sellele, et tegemist on küürvaalaga. See pole esimene kord, kui see suur mereimetaja Soome vetesse eksib.