Looduskalender ⟩ Aed on täis lõhnalaule ja esimesi maasikaid

Kui lõpuks kontrollkäigult tulles uuesti uinud ja unenohisedes uuesti ärkad, on see maakumeruse tagant väljahüppaja juba leegitseva kuuma pallina üle puude hüpanud ja ilma nii soojaks kütnud, et kasvuhoone lehvitab automaatselt aknaid.

Päris põnev on siis uurida, kas öist külma on talletunud ka murupinda ja kas palja jalaga peale astudes tormad sandaalide järgi. Ei, maapind on soe kui vaip, aga sellele vaibale astudes tasuks jalanõud jalas hoida. Isegi robotniidetud lillemurul on oma õied lahti teinud valge ristik ja kuldkollane humallutsern.

Viimane on nii kauni ladinakeelse nimega, et kõlab kui laul – medi-cago-lupu-lina. Aga selles laulus on ka mesilaste suminat, kes hommikustest õitest nektarit koguvad. Varsti muutub maapind nii kuumaks, et nad peavad kolima vaarikapõõsasse, mis õite avanemise järel mesimummide kontsertpaigaks on saanud.

Lõhnapidu aias

Aed on täis ka lõhnalaule: ebajasmiini maasikmagusa õie lõhn viib meeled armastuse radadele. Olgu öeldud, et ju mu aed mind armastab, sest kõrvits oli läbinud edukalt külmakadalipu ja teda üle maasikapeenra lipates vaatama minnes kinkis loodus mulle esimesed aedmaasikad. Aga lõhnaandjaid on aias teisigi: lodjapuu on tänavu kuhjaga õisi täis nagu vahukooretort. Näis, kas sügisel kalina siis ka punab ukrainlaste võidu auks.

Lodjapuud õitsevad nii aias kui jõgede ääres. Foto: Kristel Vilbaste

Jaaniaeg algamas