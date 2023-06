5 levinud küsimust: Küürutada rohides või kasutada aias kangemat kraami?

Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Mirjam Potter vastab viiele enamlevinud küsimusele, millega inimesed tema poole pöörduvad.

1. Millal tuleb appi võtta taimekaitsevahendid?

Taimekaitsevahendeid kasutatakse taimehaiguste ja -kahjurite tõrjeks. Eestis on taimekaitsetööde tegemine rangelt reglementeeritud ning turule lubatud taimekaitsevahendid on inimestele, loomadele, keskkonnale (sh tolmeldajatele) kujutatava riski osas põhjalikult hinnatud.

Soovitame alati hoolikalt kaaluda, kas on üldse tarvis taimekaitsevahendit kasutada. Teinekord saab soovitud tulemused ka alternatiivsete võtetega. Seda eriti koduaias, kus pinnad ei ole üldjuhul suured. Näiteks võiks umbrohu puhul võimalusel eelistada mehaanilisi võtteid (rohimist) keemilisele tõrjele.

Rohimine. Pilt on illustratiivne. Foto: EVE NAABER

2. Milliseid taimekaitsevahendeid eelistada?

Kui jõutakse siiski otsuseni, et taimekaitsevahendi kasutamine on vajalik ja põhjendatud, siis tuleks taimekaitsevahend soetada usaldusväärselt turustajalt. Taimekaitsevahendite ostmisel on oluline meeles pidada, et lubatud on osta ja kasutada ainult Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid.

Kõik nimetatud taimekaitsevahendid on registreeritud Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) poolt hallatavas taimekaitsevahendite registris. Taimekaitsevahendite register on kõigile avalikult kättesaadav ja hõlpsasti kasutatav. Registris on võimalik kultuuri ja kahjustaja põhiselt preparaate otsida. Otsingu tulemused kuvatakse loeteluna, kust saab avada detailse, konkreetse preparaadi kohta käiva info: Millal kasutada? Kuidas kasutada? Milliste piirangutega peab arvestama? jms.

Taimekaitsevahendite registris tehtud otsingu tulemuste juures kuvatakse ka igale tootele määratud piktogrammid.

Foto: Põllumajandusamet