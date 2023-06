Soovitusi, kuidas taimi öökülma eest päästa

Eriti külmaõrnad on näiteks kurk, kõrvits ja suvikõrvits. Kui kurki kannataks veel uuesti külvata ja siis paljud teised taimed on liialt pika kasvuajaga, et tänavu veel õisi ja saaki näha saaks.

Kõige lihtsam on taimedele visata katteloor, igaks juhuks panna see kahekordselt. Kui katteloori käepärast pole, sobivad öö üle elamiseks ka vanada kardinad või linad. Jälgige vaid, et need liialt taimi maha ei suruks. Kanga alla oleks hea näiteks mõned pulgad toeks panna.

Kui kaitsmist vajab mõni üksik taim, siis soovitatakse sellele ämber peale panna, paraku näitab praktika, et plastämber ei pruugi piisavalt sooja hoida. Kui ikka taim väga kallis, siis visake või jope pangele veel katteks peale.

Abi on ka ajalehtedest, millest saab taimedele torbikud ümber keerata. Ka kilekotid võib selleks tarbeks kasutusele võtta.

Kasvuhoones aitab temperatuuri hoida veetünn. Eriti hea, kui teil on kasvuhoones musta värvi veeanum, mis päeva jooksul vee üles soojendab.