Eesti iduettevõte aitab põllumeestel vilja tarneahelat digitaliseerida

Eesti iduettevõte Waybiller digitaliseerib juba neli aastat logistikas manuaalseid protsesse ja tarneahelat. Nüüd on viljasektoris tehtud suur samm edasi ning valmis on saanud viljakasvatajatele suunatud täisdigitaalse viljaterminali lahendus, mis võimaldab ettevõtetel andmed enda kasuks tööle panna. Waybilleri rakendust on võimalik kasutada kõikidel massvedudega tegelevatel ettevõtetel.

Kõik viljaveo osapooled on ettevõtte hinnangul digitaalse süsteemi hästi omaks võtnud ning on mõistnud selle kasulikkust ärile. Planeerimise, kontrolli ja manuaalse andmesisestuse arvelt on võimalik kokku hoida oluliselt töötunde ja pilvepõhine lahendus pakub reaalajas jälgitavust igale koormale. Mida rohkem ettevõtteid e-veoselehtede peale üle läheb, seda suuremat väärtust pakub see kõigile seotud osapooltele.