Põllupäeval jäi mõnelgi hammas verele

„Kui sa uude tehnikasse ei investeeri, pead viie aasta pärast uksed kinni panema, tehnika ju laguneb järjest, selles suhtes tuleb järge pidada ja kui vahele jääb, on tükk tegu, et see auk ära katta. Aga arvestades seda, mis tehnika hinnad on teinud, tõus on kohati 50 protsenti, põllumehed veel jõuavad osta,” möönis Oidrema küla Tonsi talu peremees, põllumajandusettevõtja Hardi Pikkmets, saates pilguga ligemale viiehektarilisel põllul superlaia vaalutajat.