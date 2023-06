Kuidas ChatGPT maapiirkonnas tulu teeniks?

Koroonaajal räägiti sellest, et ehk on see üks tõuge, mis toob inimesi tagasi maapiirkonda. Mis edasi sai, on teada. Praegu kuulen tuttavatelt, kes mõlgutasidki mõtteid maale minna, kuidas ehitus- ja kütusehinnad on plaanid pausile pannud. Ebakindlad ajad teevad otsustamise keeruliseks.