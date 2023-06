Jaaniks rendisauna leidmise lootus väike, nüüd tuleb juba aastavahetuse broneering ära teha

Kümblustünnide rentijad, kellega Maa Elu kõneles, tõdesid kui ühest suust, et on kaks päeva aastas, mil inimesed lausa rabavad tünne ja saunu: jaanipäev ja aastavahetus.

Järvamaal Koeru kandis kümblustünne ja saunu rentiv Kalmer Kasin märkis, et jaanipäevaks on tõesti palju broneeringuid tehtud, kuid läinud nädala lõpus oli paar vaba aega veel. „Kõik tahavad hirmsasti just jaanipäevaks saada,” ütles ta.

Kogenud tellijad teavad, et jaanipäeva broneering tuleb aegsasti teha. Kasina praktikas on varaseim broneering tehtud juba eelmise aasta novembris. „Klassika on siiski see, et helistatakse 22. juunil ja pahandatakse, et miks ei ole kuskil homseks saada.”