Looduskaunis koht annab kultuurinautimisele palju juurde

Lammasmäe Puhkekeskust Lääne-Virumaal ja Rakvere Teatrit seob teist aastat tihe koostöö, sest just Lammasmäe taluõuel lavastatakse suveetendus „Robin Hood”. Teater saabus talu õuele tänu sellele, et koht, miljöö ja teatrietendus toetasid üksteist väga hästi. Et turismitalu etendusteks veelgi sobilikumaks muuta, on peremees Meelis Parijõgi omalt poolt andnud parima. „Kuna „Robin Hoodi” tegevus toimub minevikus, oleme püüdnud kujunduse, stiili ja kaunistustega olustiku loomisele kaasa aidata, et kõik näeks ajastutruu ja terviklik välja,” rääkis ta.

Etenduste ajal elab teatrirütmis

Parijõe sõnul räägib vabas õhus kultuurinautimise kasuks tõsiasi, et tavalises saalis saab etendusi vaadata aasta ringi, aga vabas õhus on olustik hoopis teine. „See on täitsa teistmoodi elamus, kui vaatad etendust looduses, see annab lisaemotsiooni. Etenduses on väga hästi ära kasutatud jõge: kui palju selliseid etendusi ikka on, kus osa tegevust toimub parve peal,” tõi ta näite.