Alaska pojeng võib jõuda maailma igasse vaasi

Pojeng kasvab üpris kiiresti, see oleneb õhu ja mulla temperatuurist. Sisemaa piirkonnas jõuavad lilled korjamisjärku umbes 30 päeva pärast seda, kui nad nina mullast välja pistavad. Rannikualade jahedas kliimas on see aeg pikem.

Turustamine

Pojengi kui lõikelille hind jääb Alaskal 1 ja 7 dollari vahele. Kalleimad on korallikarva pojengid. Lillekasvatajate seas on nii iseseisvaid turustajaid kui ka neid, kes müüvad lilli pakkemaja või kooperatiivi osana. Pakkemajadel on omanik, kes võib, kuid ei pruugi ise olla lillekasvataja. Omanik ostab pojengid otse ümberkaudsetest aianditest ja müük toimub pakkemaja omaniku ettevõttest. Kooperatiivid kuuluvad liikmesaianditele, mille inimesed pakendavad ja müüvad lilli üheskoos.

Turg on mitmekülgne: taluturud, otsemüük tarbijaile, hulgimüük läbi toiduäride, edasimüüjad, floristid ning matuste ja muude ürituste korraldajad. Mõnel lillekasvatajal on oma kindel ostja, enamikul on kliente palju. Alaska pojengid liiguvad vabalt üle kogu USA, ilma et nõutaks mingeid lube või nõuete täitmist. Nagu muudegi lõikelillede kasvatajatel, on siinsetelgi peamine mure, et säiliks nn külm koridor põllu ja ostja vahel. Pojengide transportimine kuumal suvel on alati väljakutse, eriti kui transportijad lillede õrnusele alati piisavat tähelepanu ei pööra.

Nii sise- kui ka välisturustus on sellele majandusharule Alaskal oluline, sest Alaska rahvaarv ja kohalik turg on väga väikesed. Samuti on meie pojengikasvatajatele paras katsumus kõikjal selgitada, et värsked lõikepojengid on juulis, augustis ja septembris Alaskal tõepoolest saadaval.

Patricia Holloway on Alaska Fairbanksi Ülikooli emeriitprofessor. Tema pojengiuuring käivitas pojengide kui lõikelillede kasvatuse ja ekspordi Alaskal. Praegu on ta pojengikasvatuse konsultant ja raamatukirjastaja.