Eesti mehe kogemus: kuidas linnaaiast maksimum välja pigistada

Kevadise aia planeerimine algas mul tegelikult sügaval talvel. Võib öelda, et isegi eelmisel sügisel, kui oli näha, mida kasvas liiga palju, mis ei tahtnud eriti kasvada ja mida uut seemnemaailm pakub. Külvamine on nagu loterii. Kunagi ei tea, palju taimi üles tuleb. Enamasti külvatakse varuga, mis tähendab, et õnnestumise korral võib taimi saada rohkem, kui on istutuspinda. Siin on jällegi lahenduseks mitmekesisus.

Külvata võiks pigem palju erinevaid seemneid kui ühte taime liiga palju. See tagab tasakaalu: kui ühte taime tuleb rohkem, siis teist vähem. Tänavuseks on küll suurem külviaeg ja eelkasvatamine seljataga, aga veel jõuab külvata peterselli, salateid, spinatit jm lehtköögivilju. Õnneks on aianduspoodide taimevalik väga hea ja külvamise loterii võib vahele jätta.

Planeerimisega kahjurite vastu

Enda kasvatatud saagi puhul lisandub oivalisele maitsele ka see, et tead täpselt, millega oled taime kastnud ja väetanud. Mina välistan koduaias igasuguste keemiliste vahendite kasutamise.