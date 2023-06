Luua projektijuht omandas ainulaadse kutse

Robert Oetjen on aprilli lõpust Eesti ainuke eurosertifitseeritud puittaimede spetsialist. Kuigi Luua Metsanduskooli aboristi õppeüksuse projektijuht võttis selle tee ette just sama kutse laiemaks tutvustamiseks ja loodab, et tulevikus on neid spetsialiste Eestis veelgi, on tema meelest sellest tähtsam, et suuri tee-ehitusi või arendusi planeerides kaasataks häid spetsialiste, kes juba praegu Eestis olemas.