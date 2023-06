Kas ka teie kased on sel kevadel kahjuritest räsitud?

Külmavaksikud on meie sagedasemad lehekahjurid nii metsas kui parkides ja aedades. Metsa-külmavaksik on vaksiklaste sugukonda külmavaksiku perekonda kuuluv liblikas, kes elab eeskätt metsades, kahjustades kaske, harvem teisi lehtpuid. Metsa-külmavaksikule meeldivad hõredad, päikesele avatud vanemad kased. Liblikad lendavad septembri lõpust novembrini, olenevalt ilmastikust.

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna spetsialist Enn Kaljula ütles, et sel kevadel on juba laekunud teateid metsa-külmavaksikute tekitatud kahjustustest. „Meile on laekunud teated Tartu-, Põlva-, Valgamaalt, kus teadaolevalt on löögi all peamiselt kuni 30aastased ja vanemad viljakad arukaasikud endistel heina- ja põllumaadel. Kuivadel kevadetel täheldatakse kahjustusi ka niiskemates kasvukohtades, näiteks Peipsi ümbruse kaasikutes,“ ütles Kaljula.

Metsas massilise kahjustuse korral tõhus tõrjeviis puudub ja terve kaasiku kaitseks tõhusaid vahendeid ei ole. „Metsas on praktiliselt võimatu teha metsa-külmavaksiku tõrjet, sest ei ole majanduslikult mõistlik panna igale puule liimivöö ümber. Korduva kahjustuse korral on mõistlik need kased ära raiuda, et omanik saaks puitu kasutada enne mädaniku ulatuslikumat levikut. Üksikpuudel, näiteks aias, on võimalik kasutada puu tüvel liimivööd, kuhu lennuvõimetud emased mööda tüve liikudes kinni jäävad, see takistab nende ronimist võrasse munema. Liimivöö tasub panna puule septembri lõpupoolel,“ selgitas Etverk.