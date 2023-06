Kas ka teie kased on sel kevadel kahjurite poolt räsitud?

Külmavaksikud on meie sagedasemad lehekahjurid nii metsas kui parkides ja aedades. Metsa-külmavaksik on vaksiklaste sugukonda külmavaksiku perekonda kuuluv liblikas, kes elab eeskätt metsades, kahjustades kaske, harvem teisi lehtpuid. Metsa-külmavaksikule meeldivad hõredad, päikesele avatud vanemad kased. Liblikad lendavad septembri lõpust novembrini, olenevalt ilmastikust.

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna spetsialist Enn Kaljula ütles, et sel kevadel on juba laekunud teated metsa-külmavaksikute poolt tekitatud kahjustustest. „Meile on laekunud teated Tartu-, Põlva-, Valgamaalt, kus teadaolevalt on löögi all peamiselt kuni 30 aastased ja vanemad viljakad arukaasikud endistel heina- ja põllumaadel. Kuivadel kevadetel täheldatakse kahjustusi ka niiskemates kasvukohtades, näiteks Peipsi ümbruse kaasikutes,“ ütles Kaljula.