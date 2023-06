Ettevõtjad tajuvad hooajatööliste osas PPA poolt usaldamatust

PPA andmete järgi on rändemaastikul uued trendid ja ränne Eestisse on tõusma hakanud, et kasutada meie riiki aknana Euroopasse. Sellegi poolest, ei ole ametnike sõnul ajutise tööloa saamise protsessis midagi muutunud. Keskmine tööloa taotluse menetlemise aeg on kaheksa tööpäeva ning mingit kontrollivat raamküsimustikku selleks pole loodud, aga ametnikud võivad oma varasemalt esitatud küsimusi menetluse protsessis taasesitada.

Maaelukomisjoni esimehe sõnul on probleem seegi kui keskmine menetlusaeg on kaheksa päeva, sest see tähendab, et on ka neid, kellel menetlusaeg on kordades pikem. „PPA ja ettevõtjate vahel oli hea koostöö mingi ajani, nad peavad näod uuesti teineteise poole pöörama. Saame aru ka muutunud julgeolekuolukorrast, aga on vaja et menetlustoimingud oleks kõigile selged ja arusaavad. Me tunneme muret, et see nii on läinud. PPA peaks oma tööprotsessid üle vaatama, et tööloa taotlemine oleks kõikidele osapooltele arusaadav,“ ütles Kruuse.