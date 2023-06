Vanade traktorite kokkutulek paelus sadu inimesi

Tuimann sõnas, et sellise traktoriga sõita on väga mugav. "Omal ajal ehitas meistrimees isegi tehasetükid oma nägemuse järgi ringi," põhjendas ta. "Möödakäijaid huvitab kõige rohkem ikka kapotialune. Paljud tulijad ei saagi esialgu aru, et see on omavalmistatud traktor. See on väga hästi tehtud traktor, traktorilaadne traktor."