Looduskalender ⟩ Põud sai rahe ja kõuekärgatuste saatel läbi

Käisin nädalavahetusel oma lapsepõlve mängumaadel Nigula raba külje all. Aeg-ajalt sõidan Nigulasse juba sellepärast, et see on ainsam koht, kus ma elus 25 aastat tagasi hunti olen näinud. Ja kui nüüd inimesed kõnelevad hundikohtamistest suisa linnas ja taluõuedes, siis olen kade.