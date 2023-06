Kevad tõi ohustatud liigi osas ülihäid uudiseid

Soome riikliku metsloomaagentuuri Metsähallituse korraldatud loenduse kohaselt on tänavu sündinud rekordiliselt palju Saimaa viigerhülgepoegi, kirjutab Yle.fi. Ameti loendusel loendati kokku 100 väga ohustatud hülgeliiki poega, mis on suurim aastaarv alates sellest, kui Metsähallitus alustas Saimaal hülgede sündide registreerimist.

Viigerhüljeste populatsioon oli eriti kõrge Saimaa järvepiirkonna Pihlajavesi piirkonnas, kus Metsähallitus on varasemalt täheldanud arvukuse viimastel aastatel stabiilset kasvu. Praegu elab Saimaa järvepiirkonnas hinnanguliselt 440 viigerhüljest

Maailma Looduse Fondi (WWF) Soome filiaali piirkonnajuht Ismo Marttinen ütles aga, et viigerhülged liiguvad üha enam väljaspoole piirkonda, kus on kehtestatud ranged püügikeelueeskirjad, mistõttu on neil suurem oht ​​hukkuda näiteks võrkudes.

Saimaa hüljeste toimetamist kantakse igal aastal üle ka veebis. Nendel ülekannetel on olnud miljoneid vaatamisi ja need on aidanud tuua tähelepanu väga ohustatud liigi käekäigule.

Marttinen lisas, et loodab, et piirkonnas kalastavad inimesed kasutavad väljaspool piirangualasid ja -aegu hüljestele turvalisi püügivahendeid.

Võrkudega püügikeeld jõustus aprillis Saimaa järvepiirkonna teatud osades ja kehtib juuni lõpuni.