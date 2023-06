Algas vastuvõtt Eesti Maaülikooli eestikeelsetele õppekavadele

Eesti Maaülikoolis saab õppida 38 eestikeelsel õppekaval, mis on seotud nii keskkonnahoiuga, toidu tootmise ja töötlemisega, loomade heaolu ja tervisega, metsanduse ja puidu väärindamisega, tehnika ja inseneeriaga kui ka maamajanduse ning planeerimisega.

Õppeosakonna juhataja Ina Järve sõnul on kõik maaülikooli õppekavad suure tulevikuperspektiiviga: „Meie erialad on võtmetähtsusega kestliku arengu tagamisel, sest tegeleme biomajanduse kõikide valdkondadega. Ehk siis õpime ja uurime, kuidas loodusressursse säästlikult kasutada ja väärindada – just see on roheülemineku võtmeküsimus,“ tõdes Järve.

Seitsmeteistkümnele kõrghariduse esimese astme õppekavale saab sisse astuda keskhariduse baasil. Nende hulgas on kolmteist bakalaureusetaseme õppekava, kaks rakendusliku kõrghariduse õppekava ning kolm õppekava, mis nõuavad põhjalikumat väljaõpet (maaehitus, vesiehitus ja veekaitse ning veterinaarmeditsiin), on bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad.

Vastuvõtt algab lisaks ka kuueteistkümnel magistritaseme õppekaval ning viiel doktoriõppekaval.

Ina Järve sõnul hinnatakse maaülikooli haridust üha enam. „See, et maaülikool on põllumajandus- ja metsandusharidust andvate ülikoolide seas maailmas ülikõrgel 37. kohal, annab ka üliõpilasele kindlustunde, et siit saab hea ja kaasaegse hariduse,“ ütles Järve.

„Meie õpe on tihedalt põimitud maailmatasemel teadusega ning samas ka piisavalt praktiline, tagades hea toimetuleku tööjõuturul. Tööandjad ootavad mõne meie eriala lõpetajaid suisa pikisilmi enda ettevõtetesse ja asutustesse tööle ning üha enam pakutakse tublidele üliõpilastele ka valdkondlikke sihtstipendiume“, kinnitas Järve.

Lisaks heale haridusele on noortele oluline ka õpikeskkond. Maaülikooli meelitab noori õppima Tartu kui tõelise tudengilinna õhustik, samuti maaülikooli kompaktne ja tudengisõbralik linnak ning see, et ülikool lähtub oma tegevuses järjest enam rohelisest mõtteviisist.