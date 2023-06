Juuni kostitas nii krõbeda öökülmaga, et isegi tamme lehed võttis ära

Lõppev kevad on olnud tavatult öökülmarohke ja läinud nädalavahetusel langes mitmel pool Eestis termomeetrinäit maapinnal nii madalale, et hommikul peenarde vahele astunud aednikud pidid tõdema, et külm on suutnud kahjustada nii maasikaõisi kui kõrvitsataimi, isegi kartulehed olid ära näpistanud. Mõnel pool olid ka tammedel lehed külmast värvi muutnud.