Laadahooajal tasub suitsutatud toitude ostmisel ettevaatlik olla

Joakit lisab, et laatadel müüakse ka väga palju suitsutatud tooteid, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata. „Seda seetõttu, et toidus võivad kõrgetel temperatuuridel mittetäieliku põlemise käigus tekkida Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH), mis on kantserogeensed, ehk võivad tekitada vähki.“

Enne ostu sooritamist laadalt tasub toodet maitsta – väga intensiivne suitsumaitse võib viidata PAH ühendite normi ületamisele. Samuti tuleks pöörata tähelepanu toote välimusele – kõrbenud tahmane toode tasub jätta ostmata. Võiks uurida, kuidas on toode valminud – kui toode on valmistatud nii, et sealt on tilkunud rasv lõõmavatele laastudele, siis on võimalus PAH ühendite tekkimisele toote valmistamisel.