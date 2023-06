Silotegemise aeg on käes, aga taimede kasvu pärsib põud

Ööpäeva keskmine õhutemperatuur jäi vahemikku 9–17 kraadi. Öised temperatuurid püsisid jahedad, mitmel pool Eestis mõõdeti öökülma veel 28. mail. Üle Eesti on heintaimede kasvu pidurdanud ka kestev põud, selgub keskuse siloseirest.

Viimasel nädalal on esinenud sademeid ainult Jõgeval – 18,4 mm ja Tartus – 1,2 mm. Nädalaga kasvas soojussumma 55–71 kraadi võrra. Efektiivsete temperatuuride summa oli 29. maiks Pärnumaal 290, Võrumaal 286, Valga- ja Viljandimaal 275, Tartumaal 273, Kuressaares 244, Jõgeval 224, Kuusikul 214 ja Sakus 201 kraadi .

Kõrreliste kasvukõrgus suurenes keskmiselt 9–12 cm. Taimede arengufaas (kõrrelistel kõrsumise lõpp-loomise algus, liblikõielised varsumine) on koristuseks optimaalne, aga kestev põud ja öökülmad on pidurdanud saagi juurdekasvu. Ristikutel täheldati põua tõttu närbumist. Sügavajuurelised liigid – lutsernid – on taganud arvestatava saagi.