Suur osa Eesti põllumajandusmaast ja loomakasvatusest on mahe

Mahemaa pind on aasta-aastalt pidevalt suurenenud ja Euroopas hoiab Eesti selle tulemusega Austria järel teist kohta. Lamba- ja kitsekasvatusest on tunnustatud mahe 44% ja veisekasvatusest 18%.

2022. aastal oli Eesti mahepõllumajandusmaa suurus 231 000 hektarit, mis moodustab 23% kogu kasutatavast põllumajandusmaast. Sellest 211 000 hektarit on juba täielikult mahepõllumajanduslikul tootmisel ja 20 000 hektarit veel üleminekuajal. Mahemaa hulka arvestatakse vaid põllumajandus- ja toiduameti tunnustusega täielikult mahepõllumajanduslik ja sellele üle minev maa.

Maheteravilja kogusaagiks kujunes 2022. aastal rekordiline 120 000 tonni. Sellega said ületatud varasemad rekordid ehk 2019. aasta 101 000 tonni ja 2020. aasta 99 000 tonni. Mahekaunvilja kogusaak oli eelmisel aastal 9600 tonni, mis on samuti hea tulemus. Kartuli kogusaak oli 1400 tonni, mis on 7% vähem kui aasta varem.