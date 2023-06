Päevad on soojad, aga taimed ei taha edeneda. Miks?

Samuti kostitas kevad meid tänavu tavatult hiliste öökülmadega. "Pole üldse tüüpilise mai moodi, et mitu ööd järjest on maapinnal sedavõrd tugevad öökülmad. See tuleneb kõrgrõhkkonnast – päevad on soojad ja ööd külmad. Hästi tugev temperatuurikontrast ühe ööpäeva sees," seletas Saue. "Eks kevad on meie kliimas alati loterii. Seekord on ta olnud kuiv, temperatuuri poolest aga muutlik ja suure ööpäevase amplituudiga. Sademete osas on peaaegu kõikjal aprilli ja maikuu summaarne sajuhulk jäänud alla poole kliimanormist."

Mõnevõrra rohkem on sadanud vaid Jõgeva piirkonnas (73% normist), ka Ristnas, Virtsus ja Lääne-Nigulas on nende kahe kuu peale kokku mõõdetud üle 60% sajunormist. "See siiski ei tähenda, et neis kohtades on põllud saanud põllukultuuridele meeldivat mõnusat ühtlast niisutust - sajud on enamasti esinenud üksikute tugevate, pigem kohaliku iseloomua paduvihmadena, sealhulgas on tulnud ka rahet," rääkis Saue.

Päikselised päevad soojendavad küll õhku ja maksimumtemperatuurid on kuu viimasel dekaadil tõusnud juba ka üle 25 kraadi, kuid selge taeva all on ööd jahedad ja maikuu ööpäeva keskmine temperatuur jäi üle Eesti 10-11 kraadi juurde, mis on kliimanormile lähedane temperatuur.

Selline kuiv ja küllalt jahe kasvuperioodi algus on ka taimede kasvu ja arengut pidurdanud. Rohukasv on pigem nigel ja viljapõldudel näeme ka juba põuastressi tunnuseid.

"Murelik on kevad olnud aga eelkõige aiapidajatele, kuna öökülmad on kimbutanud küllalt hilja, mitmel järjestikusel ööl ja olnud ebaharilikult tugevad. Meie mõõtsime Jõgeval maapinna lähedal kuni -6 kraadi, mujal Eestis on mõõdetud ka kuni -8 kraadist temperatuuri," rääkis Saue.

Eriti keeruline on temperatuurivahet taluda soojalembestel taimedel. Sul võivad kurgid-tomatid olla kasvuhoonesse istutatud ja õhk kasvuhoones soe, aga muld on jahe ja kui muld on teatud piirist jahedam, siis taimed lihtsalt ei omasta toitaineid.