Uurimistöö puidutööstuse jääkide väärindamisest tõi maaülikooli doktorandile väärika auhinna

Sharib Khani juhendaja, Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate professor Timo Kikase sõnul on Khani uurimisteema maailmas ainulaadne.

“Uuritud on küll ioonseid vedelikke kui lahusteid puitmassist tselluloosi ja ligniini eraldamiseks, samuti ligniini väärindamist biokemikaalideks. Siiani pole aga veel keegi tegelenud spetsiaalselt disainitud ioonsete vedelike kasutamisega ligniini eraldamiseks, kus ka väärindamine toimub ioonse vedeliku keskkonnas. Selline lähenemine võimaldab toota biokemikaale palju väiksema arvu protsessisammudega, hoides niimoodi kokku energiat ja lihtsustades märkimisväärselt protsesse,” selgitas Kikas selle lähenemissuuna eripära.

Prantsuse Instituut annab igal aastal Nordic Award auhinna ühele noorele teadlasele Taanist, Soomest, Norrast, Rootsist ja Eestist, et tihendada Põhjamaade ja Rootsi teadus- ja kultuurisidemeid.

Sharib Khani kõrval pälvisid tänavu Prantsuse instituudi tunnustuse Jenni Kaipainen Tampere ülikoolist Soomes, Pierre Oesterle Umeå ülikoolist Rootsis, Olga Odrzygóźdź Norra põllumajandusülikoolist ning Tran Hong Thang Taani tehnikaülikoolist. Sel aastal oli tingimuseks seatud, et uurimistöö peab olema seotud ringmajanduse põhimõtetega.

Asjaolu, et ta uurimisteema on seotud kliima soojenemise mõjude leevendamisega, on oluline ka Sharib Khanile endale.