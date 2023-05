Prügikasti viskamata jäänud kartulid mühisevad linnakodus kasvada

Mulda sai üks ‘Laura’ mugul, lisaks üks tundmatu sordi kollane kartul, mis on kogemuste järgi ‘Laurast’ varasem.

Järgnes soojalaine ja 16. mai hommikul sain rõõmustada – kartul on ühest potist väljas. Kaks päeva hiljem pistis nina välja ka teine. Edasistel päevadel oleks võinud kartuli edenemist näha vaat et silmaga.

Kui esialgu entusiasmi nappis, siis edaspidi on ka telefoni galeriist näha, et fotosid kartulitest tegin päris tihti. Foto: Kadri Suurmägi

31. mail hommikul selle vahekokkuvõtte jaoks fotosid tehes muigan enda üle. Kuigi mul on praegu rõdul tore vaadata ka oma tomatitaimi, võtta võileivale salatit või näpistada mõni basiilikuleht, olen ma kõige rohkem elevil nende kartulipottide pärast.

Kartul mai lõpus. Hoian pöialt, et jaanipäevaks saaks värsket kartulit. Foto: Kadri Suurmägi

Teele hoidis kartuleid liiga kaua jahedas

Minu kolm kartulit said mulda 23. aprillil. Kaks neist esindavad ’Gala’ sorti, kolmas on ema poolt katsetamiseks antud sinine kartul, sordi nime ei tea. Sel ajal oli just saabunud esimene kevadine soe ja tundus pangekartuli „maha” panekuks täpselt paras aeg. Et kolme suurt pange tuppa ei tahtnud, jätsin need tühja remondiootel palkmajja, et öökülmad seemnetele liiga ei teeks.

Kui mai alguses krõbedaid külmakraade lubas, viskasin pangedele igaks juhuks katteloori peale, mis sinna nädalaks-kaheks jäi. Kuna maja oli jahe, hoidis muld kenasti niiskust ja nii nad seal vaikselt arenesid, nii et vahepeal need unustadagi jõudsin. Nii ei tea ma päris täpselt, millal esimesed rohelised varred ninaotsad turbamulla seest välja pistsid, aga telefoni galerii näitab, et 18. mail olid taimed juba täitsa korralikud, suurim neist 5–10 cm pikkune. Samal päeval said kartulipanged õue viidud.

Esimesed sirgujad 18. mail. Foto: Teele Üprus

Siis hakkas hoogne kasvamine peale, nelja päevaga viskasid nad pikkust korralikult! Kõige kiirem edeneja on üks ’Galadest’, teisel võtab kasvamine rohkem aega. Ka sinine kartul kasvatab päris usinalt vart.

Kartulid 22. mail. Foto: Teele Üprus

Kui oma kartulikasvatust kolleegidega võrrelda, tundub, et minu kartulid on kõige aeglasema sirgumisega. Küllap takistas nende hoogu seesama palkmaja, mis ühest küljest külma eest kaitses, aga teisalt ka päikesesooja ega -valgust ligi ei lasknud. Loodan, et nad ikka teistele järele jõuavad.