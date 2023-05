Austraalia võttis varroatoosi tõrjeks kasutusele tehisintellekti

Mai keskel Austraaliasse Townsville'i sadama serva paigutatud „tark taru” meelitab kohale surmavat varroalesta kandvad mesilased, kes on kaubalaevadel Austraaliasse sõitnud, vahendab The Guardian.

Nimelt on Austraalia maailmas ainuke riik, mis on varroavaba, kuigi mullu avastati varroalest ühest sealsest kaubasadamast. Riigis on kehtestatud karmid reeglid nakkuse vältimiseks.