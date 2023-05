Lehetäid on juba kohal. Kuidas neist lahti saada?

Eriliselt maitsvad tunduvad lehetäidele olevat murelite noored võrsed. Kui lehetäide ilmumist kohe ei märka, võib puu oma krussi tõmbunud lehtedega päris inetuks muutuda. Ka roosid ja näiteks harilik lodjapuu on lehetäidele tõeline magnet.

Lehetäisid on palju erinevaid, kui roosidel on enamasti kallal rohelised lehetäid, siis kirsipuid kahjustab eelkõige musta värvi lehetäi, õunapuu lehtede alt võib leida aga pruune putukaid, lehetäisid on ka halle ja kollakaid.

Kui märkate, et mõnel lehtpuul, põõsal või köögiviljal on võrse tipus lehed krussi tõmbunud, siis tasub uurima minna – tõenäoliselt leiate sealt lehepuntrast taimemahlast toituvad tillukesed lehetäid.

Lisaks krussis lehtedele tasub kahtlustada lehetäisid, kui näete mööda taime üles-alla sibavaid sipelgaid, kes ise taimele küll kahju ei tee, aga toituvad lehetäide magusast eritisest ja kaitsevad

täisid nende looduslike vaenlaste, näiteks lepatriinude eest.

Olgu kohe öeldud, et veel pole leiutatud vahendit, mille abil lehetäidest aias lõplikult lahti saaks. Need võib korraks ära ajada, aga varsti on nad taas platsis, sest lehetäide arengutsükkel on lühike ja suve jooksul sirgub iga paari nädala tagant uus põlvkond.

Kõige loodussäästlikum on lehetäid tugeva survega veejoaga lihtsalt lehtede alt maha uhada. Teine levinud soovitus on pritsida taime lehealuseid, kus putukad end peidavad, rohelise seebi lahusega. Täidega lehed tõmbuvad rulli, et lahus ikka sihtmärgini jõuaks, tuleb lehed lahti keerata ja lahus otse putukatele suunata.

Kodustest vahenditest kõlbab pritsimiseks ka Fairy ja teiste nõudepesuvahendite lahused. Pesuvahend ummistab lehetäide hingamisavad ja nad lämbuvad. Kindlasti tasub vaadata, et lahus liiga kange ei saa, muidu võivad taimelehed koledaks kõrbeda. Paras lahus tuleb, kui umbes poolele klaasile rohelisele seebile valada liiter vett.

Lehetäid hukkuvad ka siis, kui neid pritsida kokakoola lahusega.