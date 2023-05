Looduskalender ⟩ Kevadine ilm on täitsa hukas

Laula koos lindudega

Kirevust on ka loodusesõbra kõrvus. Aga igal aastal armun ma ikka ja jälle käosulase meloodiatesse: need on kaunimad kui mistahes eurolaulud ja inimeste uued laulud. Ja kõrgeimad punktid ka karmiinleevikesele, kuigi tööstressis rahvas leiab tema laulust sõnumi: „Idioot! Idioot! Idioot!“

Linnataevas sai aga sel nädalal korralikud piirid – õhk on täis siia-sinna sähvivaid piiritavaid piiritajaid. Passisid peale kuldnokapesakastide tühjenemist ja pisikesed pruunid kuldnokapojud läksidki tugevasse tuulde. Käod kukuvad nüüd ka öösiti, on kiire… Igas põõsas on kellegi pesa.

LASTELE: Sauna taga tiigi ääres...

Küllap on väikeste põngerjate kõige põnevam kevadmäng see, kui saab kaasa kahmata mõne heledamat sorti nõu ja minna konnapoegi püüdma. Konnapoegi peaks uudistamiseks püüdma just anumaga, et mitte neile viga teha. Mida väiksem purk, seda keerulisem, aga mängulisem. Mida sest konnapojapüüdmisest õppida? Seda, et loodus on mitmekesine, praegu leiab veest peamiselt rohu-, raba- ja hariliku kärnkonna kulleseid. Ja seda, et reostunud veest konnapoegi ei püüa.