Välismaalt ⟩ Inglaste mitteametliku rahvusroa söögikohad on sattunud löögi alla

Nii on Ühendkuningriigis näiteks 25 kg kaaluva kartulikoti hind enam kui kahekordistunud 20 naela ehk umbes 23 euroni, ütles ajalehele The Guardian Andrew Crook ühendusest National Federation of Fish Friers, mis koondab kala ja kartulit pakkuvaid ettevõtjaid.