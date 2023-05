Kündjate paremik koguneb sel aastal lõunanaabrite juures

Selle aasta sügisel, 13.–14. oktoober toimuvad Lätis Kuldīgas 68. künni maailmameistrivõistlused, millest võtavad osa kündjad 26 maailma riigist. Lisaks Euroopale on esindatud ka Uus-Meremaa, Austraalia, Keenia, USA ja Kanada.

Õiguse selliste võistluste korraldamiseks Lätis sai Maailma Künniorganisatsioonilt Läti Künniorganisatsioon, kes korraldab koos Kuldīga piirkonna valla ja põllumajandusmasinate kaubandusettevõttega Amazone grupa LV maailmatasemel võistluse.

Eelmisel aastal külastas Maailma Künniorganisatsiooni esindus Lätit ja otsustas võistluse läbiviimiseks sobivaima koha. "Kuldīga piirkond valiti meistrivõistluste toimumiskohaks, sest seal on kõrgetasemelise juhtimispraktikaga põllumajandusettevõtted, samuti vajalik maht ja kvaliteet hotelli- ja toitlustusvõimekus. Kuldīga piirkond on vaieldamatult ainulaadne ja kaunis koht, seega on meil väga hea meel, et saame maailmatasemel meistrivõistlusi seal korraldada,“ ütleb Maailma Künniorganisatsiooni peasekretär Anne Marie McHugh.

"Esialgu oli plaanis, et Läti korraldab künni maailmameistrivõistlused alles 2032. aastal, kuid kaks aastat kestnud pandeemia ja sõda Ukrainas muutsid olukorda. 2022. aasta meistrivõistlusi võõrustas Iirimaa, kus kündmine on sama populaarne kui jalgpall ja ragbi. Pakkusin välja, et sel aastal võiks MM-i võõrustada Läti, sest miks mitte? Pärast Läti taasiseseisvumist oleme välja arendanud tugevad ja globaalse ekspordivõimega farmid", ütleb Läti Künniorganisatsiooni juhatuse esimees ja Maailma Künniorganisatsiooni juhatus liige Aigars Laurinovičs.

See aasta on eriline ja oluline nii Läti riigile kui ka Läti põllumajandusministeeriumile – sel aastal tähistame põllumajandusministeeriumi 30. aastapäeva Läti iseseisvuse väljakuulutamisest.