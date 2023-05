Hoiatus aiapidajatele: temperatuur võib lähiöödel langeda alla nulli

Päev on pilverünkadega ja mõnest võib ka lühiajaline vihmahoog tulla, aga ka sel juhul on sajuhulk väike. Puhub lääne- ja loodetuul, mis on tugevam öö hakul ja taas päeval, puhanguid 13 m/s. Õhutemperatuur on 12..17°C.