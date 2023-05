Soomlased lõid maakodu-Tinderi

Veebiteenus on osa Soome Põllumajandustootjate ja Metsaomanike Keskliidu (MTK) ettevõtmisest, mille eesmärk on tuua kokku maapiirkondades asuvate kinnistute omanikud ja inimesed, kes unistavad maale kolimisest.

"Probleem on selles, et inimesed kolivad Helsingisse ja Turusse ja suurlinnadesse, kuid samal ajal teame tänu uuringutele, et peaaegu miljon inimest soovib maapiirkondadesse tagasi kolida. Meie eesmärk on leida viise, kuidas saaksime neid aidata,” rääkis Päivi Nerg MTK-st.