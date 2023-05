Siloseire: Silo tegemisega võiks veel oodata

Esimesed rohuproovid võeti 22. mail ja analüüsid näitasid, et rohu kasvukõrgus on väike: kõrrelistel 23–48 cm ja liblikõielistel 22–31 cm. Kõrrelised olid võrsumise ja kõrsumise algfaasis ning lutsern varajases varsumise faasis Jõgeval. Kiirekasvulisele itaalia-raiheinale N 80 kg/ha foonil on moodustunud korralik saak, kuid rohi madala kuivainesisaldusega.