Kooreüraskite püünispuude väljaveo aeg on käes

Üraskikahjude piiramiseks soovitame jälgida iganädalasi Eesti mandriosa maakondade seirekokkuvõtteid ja soovitusi Keskkonnaportaalis. Erametsaomanikel on samuti soovitatav lähinädalatel oma metsas üraski olukorda hinnata ja ajastada püünispuude väljavedu õigesti. Koorunud ja toitumisel ristkäike kaevandavad üraskivastsed on nähtavad koore all, kui eemaldada terava noaga tüvelt kooretükk üraskite ümmarguste sisenemisavade piirkonnas.

Üraskite puudelt lahkumise aega mõjutab ka isendite asustustihedus − kui see on madal, jäävad vanamardikad puule kauemaks ja kaevandavad pikemad emakäigud. Tavaliselt asustab ürask nõrgestatud või äsja hukkunud kuuski. Kui kahjuri arvukus kasvab soodsates oludes väga kõrgeks ja nõrgestatud puid enam ei jätku, siis on nad hulganisti koos rünnates võimelised asustama ja hukutama ka elujõulisi kuuski (iseäranis põuaperioodil). Seega on soovitatav enne püünispuude väljavedu kontrollida kahjustuskolde läheduses kasvavaid kuuski. Kui puudel on märgata rohkesti üraski sisenemisavasid ja näripuru ning koore all üraski käike, mune ja vastseid, tuleks need puud langetada ja koos püünispuudega metsast välja vedada. Linnurahu ajal on lokaalne ja mõõdukas üraskikahjude likvideerimine lubatud.