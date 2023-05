Madis Kallas: Automaks ei tohi olla löök neile, kellele auto eluliselt vajalik

Madis Kallas, palun seletage muudatusi omavalitsustele rahajagamises, et ka raamatupidajahariduseta inimene aru saaks?

Miks see on oluline?

Eestis on suur osa tööealisest elanikkonnast liikunud Harjumaale ja seega ka maksutulu sinna, aga pensioniealised on jäänud pigem maapiirkondadesse, sellest lähtuvalt on vaja leida tasakaal. Kui maksta mingi osa pensionite pealt ja vähem üksikisiku tulumaksu pealt, aitab see rohkem maaomavalitsusi ja võtab vähemaks kasvu Harjumaalt.