Loodusrekordid: Eesti ainulaadne järveala asub just selles maakonnas

Rekord nr 41. Suurim järvestik

Kurtna järved on Eesti ainulaadne järveala, sinna kuulub 42 järve suurusega 0,2 kuni 136 hektarit. Järvestiku kaitseks on loodud Kurtna maastikukaitseala. Meie unikaalseim järverühm on maastikukaitseala koosseisus looduskaitse all, samuti on see tähis turismi- ja puhkeala. Jääajatekkelise järvestiku ainulaadsus saab selgeks, kui sinna ise kohale minna. 42 järve väikesel maatükil on kindel Eesti rekord ja püsib kindlasti kuni järgmise jääajani välja.