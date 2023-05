Parim noortalunik on kõrgharidusega meditsiinitöötaja

Nii tundus, et enamik võistlusaladest olid igapäevasest talutööst tuttavad või harjutatavad ja suurt ettevalmistust võistlusest osavõtmiseks polnud vaja. Just osa võtma 37aastane naine tuligi, lootes mõnda alavõitu. „Arvasin, et lüpsmises ja kaalumises võin olla päris hea, üsna kindlalt tundsin end ka vanade talutööriistade tundmises,” märkis ta. Need alad tõid talle ka alavõidud. Kõige keerulisemana tundusid naisele traktoritega alad. „Traktoritega sõidan ju küll, kuid mitte slaalomit ja käruga tagurpidi, nagu oli vaja võistlusel,” seletas ta. Olgu vahemärkusena lisatud, et koolist sai Laanemets T-kategooria loa ja lisaks seemendamisoskuse, sest kolme lapse kõrval on talus pulli väga ohtlik pidada. Peres kasvavad 7- ja 4aastased tüdrukud ning 1,5aastane poeg. Naise elukaaslane on linnainimene, kuid perega koosolemise eesmärgil jättis temagi töö linnas ja töötab nüüd naaberfarmis lüpsjana.