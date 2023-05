Kartuli kasvupind langeb kolinal

Kartuliteadlane Luule Tartlan nentis, et kuigi vanarahva ütlemise järgi on mugulate mahapaneku parim aeg, kui toomingad õitsevad, ei sobi see tarkus väga varajase ja varajase kartuli kasvatamiseks. Nii hilisel mahapanekul ei suuda me konkureerida lõunapoolsete kasvatajatega ja värske kartul jõuab turule liiga hilja.