Tööandjad petavad tööotsijailt tasuta tööpäevi välja

Tööotsija ise ei tule sageli selle pealegi, et tal on õigus proovipäeva eest palka saada. Kuna Tööinspektsioonilt uuritakse proovipäeva eest saamata jäänud töötasu kohta paar korda nädalas, siis võib aimata, et selline tasuta töö väljapetmine on väga levinud. Kõige enam tuleb selliseid kurtmisi teenindus- ja toitlustusasutustest.