Mahekauba talunik: Otse tootjalt soetades tead oma toidu kohta rohkem

Lihula vallas on Pihlaka talu peremehel Vallo Meigol välja kujunenud kindel nädalarütm: teisipäeval varub ta kaupa, kolmapäeval pakib ja neljapäeval viib tellitu kohale. Nii iga nädal. Mahetoodangut on Meigo müünud 25 aastat. Algusaastatel käis ta ka laatadel ja turgudel, aga enam pole selleks aega.

Peale oma talus toodetu viib Meigo huvilistele ka teiste mahetalude toodangut. „Pakkuda on kana-, vuti-, pardi-, hanemune. Lehmapiima ja tooteid sellest. Igasuguseid hoidiseid, külmpressitud õlisid, ­teraviljatooteid, tatrapastat, mahemett, kanepitooteid, köögi- ja aedvilju ning hooajalisi marju. „Otse müües ei ole võimalik petta klienti rohkem kui üks kord. Pettuse korral kliendid kaovad ja siis tuleb omale uus pettuse viis leida või koguni ausale tööle minna,” rääkis Meigo.

Kaup koju või töökohta

Tema sõnul on otse talunikult kodu või töökoha juures kauba soetamise eelis mugavus ja teadmine, kes, kus ja kuidas on selle tootnud. „Kuna mul endal ladu ei ole, varun igal nädalal kauba kaks päeva enne tellijale kohale toomist, siis on kaup ka värskem kui poes,” ütles ta.