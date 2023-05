Restorani Fotografiska biojäätmete peal kasvavad köögiviljad

Restoran Fotografiska on peakokk Peeter Piheli käe all tegutsenud neli aastat. Sinna sisse jäid heitlikud koroona-aastad, kui restorani uksed olid kord kinni, kord lahti. Nüüd on käsil esimene piirangutevaba aastaring ning Pihelil on teoksil mitu uut projekti, mille tulemusi saab hinnata aasta lõpus. „Eesmärk on võimalikult väheste jäätmete tekitamine ning ennekõike hea ja maitsva toidu valmistamine, et neid jäätmeid ei tekiks,” sõnas Pihel. Aga ükskõik, kuidas ka ei majanda, jäätmeid paratamatult tekib. Päris kõike ei suuda ära kasutada. „Hakkasime selle kuu algusest kaaluma, et aru saada, kui palju jääke tekib ja kui palju saame sellest komposti. Väga huvitav on oodata neid tulemusi,” ütles Pihel. „Kiire suvi on aga tulekul. Toitlustuses tuleb suvel talveks veidi rasva koguda ja peab fookust hoidma. Samas ei tohi põhikontseptsiooni unarusse jätta ja jälgime seda ka. Tore on see, et külalisi käib palju.”