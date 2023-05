ILM ⟩ Hiljuti oli õhus lubatust rohkem osooni

Suurt ohtu see olukord siiski inimeste tervisele ega loodusele ei kujutanud, sest episood ei olnud liiga pikk: ohtlikuks loetakse seda, kui sedavõrd kõrge osoonitasemega päevi on üle kolmekümne aastas. Eestis on tavaliselt nii kõrged tasemed piirdunud mõne päevaga aastas. Tänavune mai keskpaik on siiski üle aastate osoonirikas.

Kuidas on siis „hea” stratosfääriosooni ja „paha” troposfääriosooniga, millest kirjutatakse? Aine on ikka sama – trihapnik ehk kolm hapniku aatomit ühes molekulis erinevalt „tavalisest” hapnikust, mille molekulis on kaks aatomit koos. Erinevus on selles, millises atmosfääri kihis osoon on.

Stratosfäär on õhukiht, mis ulatub umbes 10 kilomeetrist kuni 50 km kõrguseni. Stratosfääris tekib osoon nn kalgi (lühema lainepikkusega) ultraviolettkiiruse toimel hapnikust: Päikeselt pärineva ultraviolettkiirguse footonil on küllalt energiat, et „lõhkuda” hapniku molekulis neeldumisel see kaheks hapniku aatomiks.

Tekkinud nn monohapnik aga kaua ei püsi, vaid ühineb kiiresti kaheaatomilise hapniku molekuliga, moodustades osooni. Ultraviolettkiirgust neelates kaitseb nn osoonikiht, milles siiski tavahapnikku on tunduvalt rohkem kui osooni, maapealset elu selle kiirguse kahjustava toime eest.

Troposfääris, mis on õhukiht kuni umbes 10 kilomeetri kõrguseni maapinnast, osoon samal viisil hapnikust tekkida ei saa, sest nii kõrge energiaga (lühikese lainepikkusega) kiirgus on stratosfääris juba neeldunud.