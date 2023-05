Ravimtaimena kasvatatud pojengist on saanud hitt

Euroopasse jõudis lill alles 19. sajandil ning sai otsekohe aedade hitiks. Pojengil on rohkem kui kolmkümmend liiki ja tuhandeid sorte.

Iseäranis jaapanlased valivad tihti pojengi kujutise enda kehale tätoveerimiseks. Seda peetakse ülluse ja vapruse sümboliks, ka peetakse pojengi pilti oma kehal armastuse ligi­tõmbajaks.

Isegi Alaskal

On arvatud, et selle juurde, kes pojengi maast välja kaevab, saabuvad pahurad haldjad, et kaevajale needus peale panna. Aga usutud on sedagi, et kes laseb pojengil kuivada ja hääbuda, sel tuleks peatseks ebaõnneks juba valmistuma hakata.

Huvitav on ka fakt, et pojenge kasvatatakse hoogsalt ka Alaskal. Sealse ülikooli doktor, toona aiandusprofessor Patricia Holloway katsetas 2001. aastal Georgesoni botaanikaaias lille kasvatamist kaheksa taimega, et uurida, kas Alaska karmis kliimas on võimalik üldse pojenge kasvatada. Mõne aasta järel puhkes tõeline pojengibuum. Huvi nende lillede vastu haaras inimesi kogu Alaskal ning pojengifarme kerkis tohutul kiirusel. Nüüd on neid seal sadakond.