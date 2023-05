Ebamaasikas kasvab isegi toas

India ebamaasikas (Potentilla indica, vanem nimetus Duchesnea indica) on roosõieliste sugukonda kuuluv taimeliik. Madal, võsunditega roomav ning äärmiselt dekoratiivne pinnakattetaim. Lehed on igihaljad ja õied säravkollased.

Ilusad, läikivad, maasikat meenutavad viljad on maitsetud, kuid mitte mürgised. Vili on umbes 10 mm läbimõõduga maasika välimuse ja tekstuuriga, kuid vähese nõrga metsmaasikamaitsega. Pärit Ida- ja Lõuna-Aasiast, laialt levinud pea kõikjal Jaapanis, kuid teda on populariseeritud ka paljudes teistes piirkondades ravim- ja dekoratiivtaimena. Euroopasse sattus alles 19. sajandi alguses.