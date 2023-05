Häid ideid: Leidke muruniitele väärt kasutust

Praegusel istutusajal on hea muruniidet kasutada taimeümbruse multšimisel. Näiteks kasvuhoones katate nii taimevahed ja vähendate sellega suvel nii rohimise kui kastmise vaeva. Siiski tasub teada, et kui juhtub väga palav päev olema, võib värske ja veel niiske multš kasvuhoones väga kuumaks minna ja taimevarred ära kõrvetada. Seega värsket muruniidet ärge vastu taime pange.

Väga hea on muruniitega multšida peenravahesid. Kui muruniiduki koguja täis, puistate selle kihina peenravahesse, umbrohi ei pääse kasvama ja endal on suvel väga mõnus puhta jalaga peenarde vahel käia. Kindlasti peab multšikiht parajalt paks olema, et umbrohud sellest läbi ei kasva. Võib teha nii, et ühel nädalal tühjendate niiduki koguja ühte peenravahesse, teisel teise. Pärast käite paar korda kokkukuhjatud niitest üle, et see kokku pressida.