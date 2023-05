Katse: Otsisime sääseterrori vastu toimivat nippi ja leidsimegi

Mina aga pean oma kogemustepagasile tagasi vaadates tunnistama, et seni läbiproovitust – aerosoolid, suitsud, sinise valgusega püünis, taimed, eeterlikud õlid – on kõige tõhusam Thermacell, mis annab silmad ette isegi vahendile Ben’s.

Kui aparaat sisse lülitada, siis lõhna tunda pole, kuid vahel tõusis plaadilt pisut suitsu. Viis minutit pärast sisselülitamist tiirutasid sääsed ikka ümberringi, kuid ajapikku kadusid. Tootekirjeldus lubab, et aparaat peletab sääsed kuni 21 ruutmeetrilt. See on tundub küll ülepaisutatud lubadus. Kui aparaat on laual, siis laua ümber tõesti sääski pole, kuid juba kolm meetrit eemal toolil istudes tuleb kätega ikka tuuleveskit mängida. Niipea kui aparaat välja lülitada, on minuti pärast sääsed platsis.

Kindlasti on Thermacellist abi ja see on enamikust turul olevatest sääsepeletajatest toimivam, kuid hind üle 30 euro aparaadi eest ja lisaks vaja plaate juurde osta, on sääserahu eest igapäevaseks kasutamiseks ehk soolane, aga kui tulemas riburada erilisi õhtuid või telkimisi, mida rahus nautida soovite, siis on see kindlasti hea abiline.