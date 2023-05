Tark ei torma: koduomanikud eksivad muru niites sageli just selle asja vastu

Kuna muru külvatakse suurele pinnale, kiputakse ostma poest kõige soodsamat seemet. Samas on just seemne valik esimene eeldus ideaalse muruvaiba saavutamiseks. See peab sobima meie kliimasse, pidama vastu temperatuuri kõikumisele, taluma hästi nii sademete puudust kui üleküllust. Spetsiaalselt on aretatud golfimuru ja jalgpalliväljaku muru, aga ka murud varjulisse ja päikeselisse asupaika ning muru, millel on aeglasem kasv.