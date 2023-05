Looduskalender ⟩ Matkarajaseiklustele tuleb kahenädalane sääsepaus

Ütleme nii, et põhjamaa valgete ööde aeg on käes ja magada enam ei sobi. Ei sobi, sest nii palju on avastada ja ära teha.

Eelmisel nädalavahetusel oli rahvas ka lennus: kes käis laatadel ja Kirnas tulbiilu kaemas, kes oli rohimisest küünarnukkideni võilillemärke täis. Aga tõsi on see, et matkaraja seiklustele ja õhtustele grillipidudele tuleb nüüd kahenädalane sääsepaus.

Eestimaa Holland Kirnas. Foto: Kristel Vilbaste

Piilu loodust läbi kaamerasilma

Sääski on nüüd tõesti kõikjal ja neid on isegi kuiva männimetsa all. Ka kihulased pugesid rõõmsalt sooja peale välja. Seni kuni näljased sääseemad väljas hirmuvalitsejad on, saab õuestoimuvat läbi Looduskalender.ee veebikaamerate vaadata. Kassikakupojad on tublisti kosunud ja nagu matrjoškad kõik eri mõõdus. Ja toit on neil rammus: eelmisel nädalal said isegi ühe halljänese ära kugistada.

Merikotkapoeg ajab ennast juba pesas püsti. Must-toonekurgedel on pesas neli muna, loodame, et põud neile jälle kesist toidulauda ei küpseta, metsaojasid ja kalade-konnade suppi jääb üha vähemaks. Põnevaid hetki võib tulla taas konnakotkapesas, kust ema nugise rünnaku tagasi lõi.

Eluvõitlus aias