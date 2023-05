Jahimeeste selts sai Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmeks

„Otsustasime EPKK-ga liituda, kuna jahimeestele on väga oluline koostöö põllumeestega ja seda just kahjustuste ennetamise eesmärgil. Parim viis selleks ongi efektiivne koostöö,“ selgitas Margus Puust.

Puust tõi välja, et EJS on jahinduses valinud jätkusuutliku ja teaduslikel alustel põhineva suuna, mis tähendab muuhulgas seda, et igasugune ebaseaduslik jahinduslik tegevus on taunitav. „Kaasaegne jahipidamine on praktilise loodushoiu üks meede. Näiteks osaleme „Ulukid teel“ projektis, rannaniidul pesitsevatele lindude kaitse projektis ja lendorava kaitselises projektis,“ selgitas Puust jahitegevuse lähtekohti.